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Oğlunun dövdüğü baba, 6 gün sonra öldü- Yeniden

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Oğlunun dövdüğü baba, 6 gün sonra öldü- Yeniden

Yazı işleri müdürlerinin dikkatine'Oğlunun dövdüğü baba, 37 gün sonra öldü' haberimizdeki olayın tarihini 6 Temmuz yerine 6 Ağustos olarak düzeltiyoruz.

Yazı işleri müdürlerinin dikkatine

'Oğlunun dövdüğü baba, 37 gün sonra öldü' haberimizdeki olayın tarihini 6 Temmuz yerine 6 Ağustos olarak düzeltiyoruz. Haberi 'Oğlunun dövdüğü baba, 6 gün sonra öldü' başlığı ile yeniden  servis ediyoruz.

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'Oğlunun dövdüğü baba, 6 gün sonra öldü'

Mehmet YILMAZ/KULU,( Konya )-KONYA'nın Kulu ilçesinde Salih Tümer'in (25) dövdüğü babası Mahmut Tümer (72), 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 6 Ağustos'ta Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, Salih Tümer, tartıştığı işçi emeklisi babası Mahmut Tümer'i dövdü. Darbeler sonucu yaralanan Mahmut Tümer, komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahale sonrası Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Mahmut Tümer, 12 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Tümer'in cenazesi, kılınan namazın ardından defnedildi. Olay sonrası gözaltına alınan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Salih Tümer, Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tümer'in adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yılmaz - Güncel

Konya Kulu Güncel Haberler

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