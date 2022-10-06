Oğlunu kahvaltı sofrasında göğsünden vurdu Güncel Haberler İzmir'in Konak ilçesinde 66 yaşındaki Y.C., kahvaltı sofrasında tartıştığı oğlu Kenan Sinan C.'yi tabancayla göğsünden vurarak öldürdü. Oğlunu bıçaklayıp kaçan baba Y.C., her yerde aranıyor. Çobançeşme Mahallesinde saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, inşaat işi ile uğraşan 66 yaşındaki baba Y.C., kahvaltı sofrasında inşaat ustası oğlu 41 yaşındaki Kenan Sinan C. ile tartışmaya başladı. Nedeni bilinmeyen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Öldürülen Kenan Sinan C. OĞLUNU VURUP KAÇTI Evdeki tabanca ile ateş açan Y.C., oğlunu göğsünden vurdu. Kenan Sinan C., kanlar içinde yere yığılırken, Y.C. ise kaçtı. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri evde Kenan Sinan C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kenan Sinan C.'nin cansız bedeni, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Y.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İzmir Güncel Haberler

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