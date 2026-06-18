Kaza yerine gelen anne, yaralı oğlunun elini tutarak moral verdi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Hatice B. (50), devrilen motosikletten düşerek yaralanan oğlu Ceyhun B.'nin (24), elini bir an olsun bırakmayarak, moral vermeye çalıştı. Yaralı sürücü hastanede tedaviye alındı.

Kaza, gece yarısı Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki İnegöl girişinde meydana geldi. Ceyhun B. yönetimindeki 16 BIH 821 plakalı motosiklet, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen motosikletten savrularak yaralanan sürücü, telefonla annesi Hatice B.'ye haber verdi. Hatice B., 112 Acil Çağrı Merkezine haber verirken, kendisi de kısa sürede kaza yerine ulaştı.

Hatice B., sağlık ekipleri müdahale ettiği sırada oğlunun yanından ayrılmadı ve elini tutarak moral verdi. Yaralı sürücü, müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı