ÖĞ-DER 12. Kısa Film Senaryo Yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) tarafından bu yıl "Sabır ve Acı" temasıyla düzenlenen "12. Kısa Film Senaryo Yarışması"nın ödül töreni yapıldı.

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) tarafından bu yıl "Sabır ve Acı" temasıyla düzenlenen "12. Kısa Film Senaryo Yarışması"nın ödül töreni yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirilen yarışmada, dereceye giren 5 senaryonun sahiplerine EBS Otel'de düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖĞ-DER Genel Başkanı Numan Gökmen, Gazze'de katliam gerçekleştirildiğini ve İsrail'in tüm dünyayı hegemonyası altına almak istediğini belirterek, "İki aydır dünyanın göz önünde bebeklerin, masum insanların katledildiği, 8 milyar insanı hegemonya altında tutup köleleştirmek için çalışan İsrail, destekçisi ABD ve Batı ülkeleri ile Gazze'de katliam yapmaya devam ediyor. Şehit olan kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

"Batı dünyası çocuklarımızı kendilerine benzetmeye çalışıyor"

Gökmen, sinemanın toplumu etki altına alındığına işaret ederek, "Batı dünyası ifsat hareketleriyle çocuklarımızı kendilerine benzetmeye çalışıyor. Kimi zaman bu film senaryolarıyla kimi zaman maddeler ile yapıyorlar. Bunun karşısında İslam Dünyası olarak, Anadolu insanı olarak karşı duruşu gerçekleştirmekten ve yeni bir alternatif oluşturmaktan başka seçeneğimiz yok." ifadelerini kullandı.

Yarışmada, birincilik ödülünü Van'dan katılan Meryem Gemicioğlu "Sen Kimsin" adlı eseriyle, ikincilik ödülünü İzmir'den Gökmen Küçüktaşdemir "Bağ" adlı senaryosuyla, üçüncülük ödülünü ise Kırşehir'den yarışmaya katılan Osman Çakır "Gasil" adlı senaryosuyla kazandı.

Ayrıca "Sesimi Duyan Var Mı?" adlı senaryosuyla Mersin'den Süleyman Çetinkaya Ahmet Uluçay özel ödülüne, "Annem On Yaşına Bastı" adlı senaryosuyla İstanbul'dan Cihan Yıldırım da Ayşe Şasa özel ödülüne layık görüldü.