Öfkesi sonu oluyordu! Araca döktüğü benzin kadının yüzünde patladı
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Eski sevgilisine sinirlenen kadın erkek arkadaşının arabasını kundaklamak istedi. Aracın içine benzin döküp ateşe veren kadının işler istediği gitmedi. Kadının araca döktüğü benzin yüzüne patladı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Eski sevgilisine sinirlenen kadının öfkesi canından ediyordu. Sevgilisinden intikam almak isteyen kadın çok tehlikeli bir yol seçti.Öfkeli kadın eski sevgilisinin aracını ateşe vermek istedi ancak olay faciayla sonuçlandı.
Araca yaklaşan kadın önce camı bir sopayla kırdı. Ardından benzini aracın içine döküp ateşe verdi. Aracın yanmasıyla kadının döktüğü benzin yüzüne patladı.
Öte yandan kadın benzinin yüzüne patlamasıyla yere düştü. Ardından olay yerinden koşarak uzaklaştı. Ancak hemen geri dönen kadın yerde bulunan benzin kutusunu ve sopayı alıp kayıplara karıştı.
Sosyal medyadan paylaşılan video kısa sürede beğeni ve yorum aldı. Yorumlar arasında en dikkat çeken "Ah be kızım ateşle oynama yanarsın böyle. Hem neden kundaklıyorsun kızdıysan ayrıldın diye camı kır beyzbol sopası ile çiz kır parçala hem streste atardın" ifadesi yer aldı.