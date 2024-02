Of'un düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlandı

Trabzon'un Of ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Of Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu Atatürk büstüne çelenk sundu.

Daha sonra Of Belediyesi önünde düzenlenen tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Demirer ve Belediye Başkanı Sarıalioğlu'nun günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptığı törende, Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı gösteri sundu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, emekli vaiz Kadir Sevencan "Of'un Kurtuluş Destanı" konulu sunum, HMB Ulusoy MTA Lisesi öğrencileri ise oratoryo gerçekleştirdi.

Gün dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği tören, resmi geçitle sona erdi.

Törenlere, İlçe Jandarma Komutanı Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Murat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve ilçe halkı katıldı.