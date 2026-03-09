Haberler

Of'ta Yeşilay Haftası etkinliği yapıldı

Trabzon'un Of ilçesinde Yeşilay Haftası kapsamında 28 Şubat İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi. Öğrenciler, bağımlılıkla mücadele konulu şiirler okudu ve müzikli gösteriler sundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü, sağlıklı yaşam için yapılan aktiviteleri desteklediklerini belirtti.

Trabzon'un Of ilçesinde Yeşilay Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

28 Şubat İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, haftayla ilgili konuşma yapan öğrenciler şiirlerini okudu.

Programda, Yeşilay ve bağımlılıkla mücadele konulu müzikli gösteri yarışmasında mansiyon ödülü alan öğrenciler gösterilerini sundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, güzel ve anlamlı bir program düzenlendiğini dile getirerek, "Öğrencilerimizin sağlıklı yaşam için gerekli aktiviteleri ve çalışmalarını her zaman destekliyoruz. Sağlıklı toplum sağlıklı yaşamla mümkündür." diye konuştu.

Kaynak: AA / İzzet Keleş
