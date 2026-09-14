Haberler

Of'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı

Of'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Of ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Cumapazarı ilk ve ortaokulunda program düzenlendi.

Trabzon'un Of ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Cumapazarı ilk ve ortaokulunda program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, öğretmen ve öğrencilere hitap etti.

Kabahasanoğlu, yeni eğitim öğretim yılının "Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik" temasıyla başladığını belirterek, birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından Kabahasanoğlu, öğrencilerle tema kapsamında ders işledi.

Of Kaymakamı Eşref Akça da okulu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi ve yeni eğitim öğretim yılında başarı diledi.

Program, okul önünde günün anısına fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini anlından öpüyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini anlından öpüyorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yemen'de Husiler ilerliyor: Muha'yı ele geçirdiler, cezaevindeki 210 mahkumu serbest bıraktılar

Cezaevine girdiler, kilitli kapıları kırıp 210 kişiyi çıkardılar
Eskişehir'de en üst katta yaşayan adam binanın zemin katında ölü bulundu

En üst kattaki evinde yaşıyordu, zemin katta ölü bulundu
Bartın merkezli dev operasyon: Eş zamanlı 30 adrese baskın yapıldı, 26 kişi gözaltına alındı

Bir ilimizden dev operasyon! 12 soruşturma tek çatı altında
Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! e-Devlet'te kayıtlar başladı

Bugün resmen başladı! Haberi duyan kayıt için e-Devlet'e akın ediyor
Balkonda kadına sopalı dehşet emniyeti harekete geçirdi! O cani gözaltında

Görüntüleri izleyen emniyet anında harekete geçti
Tüm gözler çarşamba gününe çevrilmişken İslam Memiş altın için rakam verdi

Tüm gözler çarşambaya çevrilmişken altın için rakam verdi
Parkta skandal görüntü! Güneşlenen kadını gizlice fotoğrafladı

Parkta infial yaratan görüntü