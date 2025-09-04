Of'ta Sağlıklı Yaşam İçin Yürüyüş Etkinliği Düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde sağlıklı yaşamın önemine dikkati çekmek amacıyla yürüyüş yapıldı.

Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında "Hareket et, zinde kal" sloganıyla Of Belediyesi önünden başlayan yürüyüş, Saat Kulesi mevkisinde sona erdi.

İlçe Sağlık Müdürü Barış Çağlar, Halk Sağlığı Haftası'nın ülkenin her yerinde farklı etkinliklerle kutlandığını söyledi.

Of'ta da çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Çağlar, "Amacımız yürümenin, hareketin sağlıklı yaşam için önemine vurgu yaparak, hastalıklara karşı halkımızı erken tanıya teşvik etmek, farkındalık oluşturmak ve hasta olmadan muayene ile kronik hastalıkların önlenmesine katkı sağlamaktır." dedi.

Etkinlikler kapsamında vatandaşlara, sağlıklı yaşamla ilgili bilgi içeren broşür dağıtıldı.