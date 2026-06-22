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Of'ta öğretmenler yıl sonu toplantısında bir araya geldi

Of'ta öğretmenler yıl sonu toplantısında bir araya geldi
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Trabzon'un Of ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı sene sonu bölge psikolojik danışman-rehber öğretmenler toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda rehberlik hizmetleri, psikososyal çalışmalar ve yeni dönem hedefleri ele alındı.

Trabzon'un Of ilçesinde "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Bölge Psikolojik Danışman- Rehber Öğretmenler Toplantısı" gerçekleştirildi.

Of Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı, Ali Yeşilyurt İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Toplantıya Araklı, Sürmene, Köprübaşı, Dernekpazarı, Çaykara, Hayrat ve Of ilçelerinde görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmenler katıldı.

Toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri değerlendirildi.

Psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale çalışmalarıyla Rehberlik İhtiyaçları Belirleme Anketi (RİBA) sonuçları ele alındı.

Genel hedefler kapsamında 2026-2027 eğitim öğretim yılı rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin bilgilendirme de yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Topal'ın da katıldığı toplantıda, rehber öğretmenlerin yürüttüğü çalışmaların önemine değinildi.

Of Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Aynur Danışmaz, toplantıda yürütülen çalışmalara ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Of Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Vahdettin Özdağcı da katılımcılara teşekkür ederek, sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / İzzet Keleş
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