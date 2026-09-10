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Of'ta öğretmenler yeni eğitim yılı öncesi toplantıda buluştu

Of'ta öğretmenler yeni eğitim yılı öncesi toplantıda buluştu
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Trabzon'un Of ilçesinde öğretmenler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde "Zümre Başkanları Toplantısı"nda bir araya geldi.

Trabzon'un Of ilçesinde öğretmenler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde "Zümre Başkanları Toplantısı"nda bir araya geldi.

Toplantı, lise öğretmenlerinin Hacı Mehmet Bahattin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin ise Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, öğretmenlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye'nin eğitim alanında elde ettiği başarılarda öğretmenlerin önemli katkısı bulunduğunu belirten Kabahasanoğlu, Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin yetkin ve erdemli bireyler olarak yetiştirilmesi için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Kabahasanoğlu, öğretmenlere yeni eğitim öğretim yılında başarı dileyerek, her zaman yanlarında olacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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