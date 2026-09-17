Of'ta İlköğretim Haftası kutlandı

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Trabzon'un Of ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Of Kaymakamlığı önündeki Atatürk büstüne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başlayan program, Şehit Öğretmen Ali Bulut İlkokulunda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Okul Müdürü Ahmet Altunkal ile İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu konuşma yaptı.

Kabahasanoğlu, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilerin yetkin ve erdemli bireyler olarak yetişmesi için çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Programda öğrenciler şiir ve çeşitli gösteriler sundu. 4. sınıf öğrencileri de 1. sınıfa başlayan öğrencilere çiçek vererek "hoş geldin" dedi.

Programa, Of Kaymakamı Eşref Akça, Of Belediye Başkan Vekili Ömer Çakıroğlu, ilçe protokolü, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA