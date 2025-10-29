Haberler

Of'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Güncelleme:
Trabzon'un Of ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakam Eşref Akça'nın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Akça, İlçe Garnizon Komutanı Piyade Albay Olcay Hülür ile Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Cumhuriyet konulu kompozisyon ve şiirlerin okunduğu programda, oratoryo gösterisi sunuldu.

Öte yandan, Uzungöl Şehit Mehmet Aygün İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler hazırladıkları şiir ve kompozisyonları okudu.

Program, ilçe genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin sunulmasıyla sona erdi.

