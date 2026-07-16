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Of'ta 15 Temmuz Programı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Of'ta 15 Temmuz Programı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu
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Trabzon'un Of ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programda Kaymakam Eşref Akça ve Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, şehitlikleri ziyaret etti. Ardından vatandaşlarla birlikte meşaleli yürüyüş yapılırken, belediye önündeki törende saygı duruşu, İstiklal Marşı, dua ve Kur'an-ı Kerim okundu. Kaymakam Akça, Türk milletinin azim ve kararlılığını vurgularken, Başkan Sarıalioğlu da birlik mesajı verdi.

Trabzon'un Of ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi.

Program kapsamında Kaymakam Eşref Akça, Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve protokol üyeleri şehitliklere ziyarette bulundu.

Of Çarşıbaşı Büyük Cami önünde bir araya gelen protokol üyeleri ile vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde Barbaros Caddesi'nden belediye meydanına yürüdü.

Of Belediyesi önünde düzenlenen program ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

İlçe Müftüsü Ahmet Cebeci'nin dua ettiği programda konuşan Kaymakam Akça, Türk milletinin azim ve kararlılığına işaret ederek, milletin önünü kimsenin kesemeyeceğini dile getirdi.

Belediye Başkanı Sarıalioğlu ise şehitlere rahmet dileyerek, Türk milletinin birlik ve beraberlikle yoluna devam edeceğini söyledi.

???????Çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Kaynak: AA / İzzet Keleş
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