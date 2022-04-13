Odunpazarı'nda Meme Kanseri Semineri

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Halk Merkezleri ve OMEK'teki atölyelere katılan kursiyerlerin yer aldığı seminerde, kursiyerlere meme kanseri belirtileri ve erken teşhisin önemi anlatıldı.

Odunpazarı Belediyesi, demokratik kitle örgütleri ile iş birliğini sürdürüyor. Son olarak Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Anadolu Rotary Kulübü iş birliği ile Meme Kanseri Semineri düzenledi.

Eskişehir Anadolu Rotary Kulübünün hazırladığı "Meme Kanseri Farkındalık Projesi" kapsamında gerçekleştirilen Meme Kanseri Seminerleri, Eskişehir Anadolu Rotary Kulübü Sağlık Çalışma Grubu Doktorlarından Uzman Dr. Melek Altın Ertan tarafından verildi. OMEK ve halk merkezlerinde verilen Meme Kanseri Seminerine,halk merkezleri ve OMEK'teki kursiyerler katıldı.

Meme kanserinden korunmanın yollarına değinen Ertan, meme kanserinin belirtileri, erken teşhisin önemi ve tedavi yöntemlerini anlatarak meme kanseri risk faktörlerini de açıkladı.

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