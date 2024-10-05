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Odunpazarı Belediyesi'ne 1.3 Milyon Lira Ceza

Odunpazarı Belediyesi'ne 1.3 Milyon Lira Ceza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Odunpazarı Belediyesi'nin boş araziye asfalt atığı dökmesi nedeniyle 1 milyon 299 bin lira idari para cezası uyguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, araziye asfalt atığı döken Odunpazarı Belediyesine 1 milyon 299 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanlığının Orhangazi Mahallesi'nde boş araziye atık döktüğüne ilişkin ihbar üzerine, Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince alanda denetim yapıldı.

Denetim neticesinde, Odunpazarı Belediye Başkanlığına ait resmi araçla asfalt atığının araziye döküldüğü tespit edildi.

Kirliliğe neden olan belediyeye Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 299 bin lira idari para cezası uygulanırken, atığın kaldırılması için idari süreç başlatıldı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Odunpazarı Belediyesi İklim Değişikliği Odunpazarı Politika Güncel Çevre

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