Ordu Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Ordu Üniversitesinde (ODÜ), 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, Cumhuriyet Yerleşkesindeki törende, mezun olan öğrencilerin güzel anılarla ayrıldığını düşündüğünü söyledi.

Baş, güzel bir coğrafyada yaşadıklarını ifade ederek, "Kültür ve sanat şehri Ordu sizlerle birlikte aynı zamanda eğitim şehri de oldu. Buranın sosyolojisine katkıda bulundunuz. Şehir sizlerle birlikte farklı kültürel etkileşimler içerisine girdi. Sizlerin buraya çeşitli kültürel miraslar bıraktığınıza inanıyorum. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum." dedi.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş da güzel bir atmosferde yıllar boyunca bilgiyle, azimle ve kararlılıkla çalışan öğrencileri mezun etmenin haklı gururunu ve onurunu yaşadıklarını söyledi.

Üniversite hayatının insan yaşamının en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Prof. Dr. Baş, öğrencilerin aldığı diplomanın sadece akademik başarı belgesi değil, aynı zamanda sabrın, emeğin, disiplinin ve kararlılığın da simgesi olduğunu vurguladı.

Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Doğa Öğüt ise farklı hikayelerle başladıkları yolculuğun sonunda aynı gururu ve heyecanı paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törende, fakülte birincileri mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Bazı öğrenciler diploma almak için çıktıkları sahnede, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara için pankart açtı.

Ordu Üniversitesi Düriye Çetinceviz Anaokulu, 3. Yaş Üniversitesi ile Anne Üniversitesi'nin ikinci dönem mezuniyet törenlerinin de yapıldığı programda, 3 bin 200 öğrenci keplerini havaya atarak mezuniyet coşkusu yaşadı.

Törene, Vali Muammer Erol, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Adalet Komisyonu Başkanı Eyüphan Kılıç, Baro Başkanı Birsen Uçar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, diğer ilgililer, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.