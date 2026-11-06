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Lösemiyi yenmişti, alkollü sürücü hayatını aldı! ODTÜ'lü Mert Doğan'ın ölümünde dava açıldı

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Lösemiyi yenmişti, alkollü sürücü hayatını aldı! ODTÜ'lü Mert Doğan'ın ölümünde dava açıldı
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Lösemiyi 2 yıllık tedaviyle yenen ve LÖSEV gönüllüsü olan ODTÜ öğrencisi Mert Doğan Aydın'ın (23) ölümüne neden olan sürücü Ali Öztürk hakkında dava açıldı. Ankara'da 26 Ağustos'ta Fenerbahçe maçını izlemeye giderken yolun karşısına geçen Aydın'a çarpıp kaçan, 2.24 promil alkollü olduğu belirlenen tutuklu sürücü için iddianamede bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması istendi.

  • Ankara'da ODTÜ öğrencisi Mert Doğan Aydın'a (23) otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücü Ali Öztürk hakkında 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan dava açıldı.
  • Kaza sırasında 2.24 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü için iddianamede bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması talep edildi.
  • Kaza yerinden ayrılan sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

ANKARA'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencisi Mert Doğan Aydın'a (23) otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücü Ali Öztürk hakkında, dava açıldı. İddianamede, kaza sırasında 2.24 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü için bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması talep edildi.

MAÇ İZLEMEYE GİDERKEN ÇARPILDI

26 Ağustos'ta meydana gelen kazada, ODTÜ'de Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Mert Doğan Aydın, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını izlemek üzere kafeye gitmek için yolun karşısına geçerken, Ali Öztürk yönetimindeki otomobil çarptı. Kazadan 3 yıl önce 2 yıl süren tedaviyle lösemiyi yenen ve LÖSEV gönüllüsü olarak farkındalık çalışmalarında yer alan Aydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazadan sonra kaçan sürücü Ali Öztürk, polis tarafından yakalandı. 2.24 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, mahkemece tutuklandı.

İDDİANAMEDE KAMERA KAYDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazayla ilgili soruşturması tamamlandı. Sürücü Ali Öztürk hakkında, 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan dava açıldı. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntü inceleme tutanağına yer verildi. Tutanakta aracın hızla kamera açısına girdiği, çarptığı kişinin araçla birlikte sürüklenerek savrulduğu ve park halindeki beyaz renkli otomobilin ön kısmına çarparak yerde hareketsiz kaldığı belirtildi. Ölü muayene tutanağında ise Mert Doğan Aydın'ın ölümünün genel beden travmasına bağlı kafa, yüz, kaburga ve ekstremite kırıkları, beyin kanaması sonucu meydana geldiği belirtildi.

BİLİNÇLİ TAKSİR VE KAÇMA SUÇLAMASI

Sürücünün kaza sırasında 2.24 promil alkollü olduğu, bu nedenle bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması istendi. Ayrıca kaza yerinden ayrılması nedeniyle de Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan 'Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda zabıtanın izni olmadan olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir' hükmünün uygulanması talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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