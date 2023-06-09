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ODTÜ'de izinsiz LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi

ODTÜ'de izinsiz LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi

Güncel Haberler

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) izinsiz LGBT yürüyüşüne polis müdahale etti, 5 kişi gözaltına alındı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) izinsiz LGBT yürüyüşüne polis müdahale etti, 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, rektörlüğün kampüste yapılması planlanan LGBT yürüyüşüne yönelik, buna izin verilmeyeceği, izinli mekanlarda toplantı yapılabileceği yönündeki açıklamasına rağmen bir grup öğrenci, kampüste toplandı.
Polis ekipleri, üniversitede güvenlik önlemi alarak gruptakileri dağılmaları yönünde uyardı.
Gruptakilerin dağılmaması üzerine yapılan müdahalede, 5 kişi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel

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