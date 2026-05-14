ODTÜ Bahar Şenliği'ne Yönelik Soruşturma Kapsamında 6 Şüpheli Tutuklandı

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, ODTÜ'de 37. Uluslararası Bahar Şenliği etkinlikleri sırasında bir grup öğrenci arasında yaşanan şiddet içerikli olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada yakalanan 19 şüpheliden 6'sının tutuklandığı, 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6 Mayıs 2026 Çarşamba günü ODTÜ Bahar şenliklerinin 1. gününde, ODTÜ Stadyumunda gerçekleşen konser sırasında meydana gelen ve ülkemizin birliğinin sembolü Bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen eylemler ile yine öğrencilere yönelik saldırılar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama, Nitelikli Kasten Yaralama, Tehdit ve Hakaret suçlarından resen başlatılan soruşturma kapsamında; yazılı ve görsel basın ile sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar neticesi, görüntülerden söz konusu eylemlere iştirak ettiği anlaşılıp, kimliği tespit edilen 21 şüpheliye ilişkin 7 Mayıs tarihinden itibaren gerçekleştirilen arama ve elkoyma çalışmaları neticesinde; 19 şüpheli yakalanmış, olaylarda azmettirici konumunda olan, özellikle kamuoyunda hassasiyet yaratan görüntülerde aktif rol oynayan 6 şüpheli tutuklanmış, 7 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verilmiş, 1 şüpheli gözaltına alınmış olup, 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: ANKA