Haberler

ODTÜ Bahar Şenliği'ne Yönelik Soruşturma Kapsamında 6 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ODTÜ'de gerçekleşen 37. Uluslararası Bahar Şenliği etkinliklerinde meydana gelen şiddet olaylarına ilişkin 19 şüpheliden 6'sının tutuklandığını, 7'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, ODTÜ'de 37. Uluslararası Bahar Şenliği etkinlikleri sırasında bir grup öğrenci arasında yaşanan şiddet içerikli olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada yakalanan 19 şüpheliden 6'sının tutuklandığı, 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6 Mayıs 2026 Çarşamba günü ODTÜ Bahar şenliklerinin 1. gününde, ODTÜ Stadyumunda gerçekleşen konser sırasında meydana gelen ve ülkemizin birliğinin sembolü Bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen eylemler ile yine öğrencilere yönelik saldırılar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama, Nitelikli Kasten Yaralama, Tehdit ve Hakaret suçlarından resen başlatılan soruşturma kapsamında; yazılı ve görsel basın ile sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar neticesi, görüntülerden söz konusu eylemlere iştirak ettiği anlaşılıp, kimliği tespit edilen 21 şüpheliye ilişkin 7 Mayıs tarihinden itibaren gerçekleştirilen arama ve elkoyma çalışmaları neticesinde; 19 şüpheli yakalanmış, olaylarda azmettirici konumunda olan, özellikle kamuoyunda hassasiyet yaratan görüntülerde aktif rol oynayan 6 şüpheli tutuklanmış, 7 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verilmiş, 1 şüpheli gözaltına alınmış olup, 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: ANKA
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti

Ordu kendi halkını vurdu! Onlarca cansız bedeni yan yana dizdiler
Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alındığı operasyonda bomba detaylar! Hepsine el konuldu

Rasim Ozan'ın gözaltına alındığı operasyonda bomba detaylar
Boş arazide dövüşen Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci yine atıştı

Yine mi dövüşecekler? Yıllar sonra fena atıştılar

Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu

Ders anlatırken görüntüsü çekildi milyonlar onu konuşuyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, yeni düzenleme geliyor
Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi

16 yaşında hayatının cezasını yedi: Ömrünün geri kalanında ödeyecek!

Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor

Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıl sonra kapandı