Odessa'dan gelen "Navi-Star" gemisi İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Odessa'dan gelen "Navi-Star" gemisi İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaştı

Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı "Navi-Star" isimli gemi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaştı.

 - Güncelleme:

Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı "Navi-Star" isimli gemi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaştı.

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan İrlanda'ya gitmek üzere dün hareket eden 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı "Navi-Star" isimli gemi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde demirleyecek.

Gemide Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna, BM temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından denetim icra edilecek.

Denetleme neticesine göre geminin yoluna devam etmesi bekleniyor.

Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere dün Çernomorsk Limanı'ndan hareket eden 13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı Rojen isimli gemi ile Ukrayna'dan Karasu'ya gitmek üzere aynı limandan hareket eden 12 bin ton mısır taşıyan Polarnet isimli Türk bayraklı geminin de gün içerisinde İstanbul Boğazı girişine ulaşması bekleniyor.

AA / Hüseyin Çakmak - Güncel

İstanbul Boğazı Karadeniz Ukrayna Star Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title