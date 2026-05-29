Dışişleri Bakanlığından Karadeniz'de Türk sahipli yük gemisine yönelik saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan Türkiye’ye yük taşıyan Türk sahipli Vanuatu bayraklı bir geminin İHA saldırısına uğradığını, iki Türk vatandaşının hafif yaralandığını ve durumlarının takip edildiğini açıkladı. Bakanlık, Karadeniz’deki tırmanmaya karşı uyarılarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye kuru yük taşımakta olan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı bir geminin dün gece bir insansız hava aracıyla saldırıya uğradığı ve mürettebattan iki vatandaşımızın hafif yaralandığı öğrenilmiştir. Gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları, Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir."

Açıklamada, son dönemde Karadeniz'de gözlenen savaş bağlantılı tırmanmanın, bölge için doğurduğu risk ve tehditlere ilişkin endişeler ve Türkiye'ye yönelik muhtemel olumsuz etkileri konusundaki uyarıların, konuyla ilişkili tüm taraflara her düzeyde ifade edildiği kaydedildi.

Savaşın kontrolsüz biçimde tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki uyarıların ilgili taraflara yinelendiği aktarılan açıklamada, Karadeniz'de sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin muhafazası ve savaşın müzakereler yoluyla sonlandırılması yönündeki çağrıların geçerliliğini koruduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Tırmanmanın önlenmesi ve barış sürecinin hızlandırılmasını teminen, bölgesel aidiyet temelli ve sonuç odaklı önlemler geliştirmeye hazır olduğumuzu ilgili taraflara hatırlatıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Sercan İrkin
