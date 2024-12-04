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Ödemiş'te Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Ödemiş'te Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, yapılan baskında ele geçirilen uyuşturucularla birlikte 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ödemiş Büro Amirliği ekipleri, hayvan damı olarak kullanılan bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, aramalarda satışa hazır 4 parça sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 3 cep telefonu ele geçirdi.

Olayla ilgili Y.A, C.B. ve Ö.O. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel
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