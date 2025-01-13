Ödemiş'te Üç Katlı Binanın Çatısında Yangın
İzmir'in Ödemiş ilçesinde İnönü Mahallesi'nde bulunan üç katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde üç katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İnönü Mahallesi Ferhat Sokak'taki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel