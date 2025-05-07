Ödemiş'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı ve Sürücü Tutuklandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan minibüsün sürücüsü, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü tutuklandı.
Dün meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü Bedrettin H'nin (39) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Bedrettin H, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaza
Bedrettin H. (39) yönetimindeki 35 BC 834 plakalı minibüs, dün Çaylı Mahallesi'nde Şakir Şeker'in (73) kullandığı 19 PA 942 plakalı traktörle çarpışmış, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.
Traktör sürücüsü Şeker'in hayatını kaybettiği belirlenmiş, minibüsteki yaralılar Ekrem H. (52), Münevver H. (51) ve Akile T. (41) Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.