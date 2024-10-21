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Ödemiş'te Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Ödemiş'te Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
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İzmir'in Ödemiş ilçesi Ovakent Mahallesi'nde zeytin yetiştiriciliği yapılan tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları başlatıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Ovakent Mahallesi'nde, zeytin yetiştiriciliğinin yapıldığı tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Çalışmalara, yangın söndürme uçağı ve helikopter de katıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

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