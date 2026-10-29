Ödemiş'te silah operasyonunda 40 av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Ödemiş'te silah operasyonunda 40 av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Ödemiş ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Kayaköy Mahallesi'ndeki ikamette yapılan aramada 40 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 140 fişek, şarjör, kasatura, pala ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında Kayaköy Mahallesi'nde M.Ü'nün (42) ikametinde arama yaptı.
Aramada, 40 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, şarjör, 140 fişek, kasatura, pala ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheli M.Ü. gözaltına alındı.
Kaynak: AA