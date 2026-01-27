Haberler

Ödemiş'te beton direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bir otomobilin yol kenarındaki beton direğe çarpması sonucu sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin beton direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kamil E. (69) yönetimindeki 64 DC 668 plakalı otomobil, Kaymakçı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton direğe çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki Recep B. (70) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi

Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi

Türkiye'deki ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir

Yeni kar yağışı geliyor! Okul başlamadan tatil ilan edilebilir
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var

Hemşireye eşinden yasak aşk suçlaması: Zina görüntüleri...
Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti

Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakemi istifa ettiren pozisyon
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi

Türkiye'deki ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay

Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay