Ödemiş'te beton direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bir otomobilin yol kenarındaki beton direğe çarpması sonucu sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin beton direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kamil E. (69) yönetimindeki 64 DC 668 plakalı otomobil, Kaymakçı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton direğe çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki Recep B. (70) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel