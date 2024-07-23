Ödemiş'te okul müdürüne yapılan saldırıda sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde okul müdürü Ayhan Kökmen'in iki öğrenci tarafından makamında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi olayında, cinayete yardım ettiği suçlamasıyla yargılanan sanık, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yapılan yeniden yargılamada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ödemiş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Birol Y. ile taraf avukatları, Ayhan Kökmen'in eşi Ümmü Kökmen ve yakınları katıldı.

Ümmü Kökmen, adalete güvendiğini, gerekli cezanın verileceğine inandığını söyledi.

Tutuklu sanık Birol Y, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben bir babayım. Üzerime sürekli iftira atılmaya çalışılmaktadır. Burada sadece tutuklu bulunan İ.P'nin bazı ifadelerinden yola çıkarak şahsıma ceza verilmeye çalışılıyor. Beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından sanığı "kamu görevlisini tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kökmen ailesinin avukatı Süleyman Coşkun, duruşma sonrası AA muhabirine, verilen cezanın hukuk sisteminde verilebilecek en yüksek ceza olduğunu söyledi.

Sanığın suça meyilli kişiliği bulunduğunu ve olaydan dolayı pişmanlık duymadığını dile getiren Coşkun, "Mahkeme de aynı şekilde düşündü ve herhangi bir indirim uygulamadı. Bize göre adalet tecelli etmiş oldu." dedi.

Olay

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 15 Aralık 2017'de daha önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin kurulu cezası verilen 11. sınıf öğrencisi U.Y. ile İ.P, okul müdürü Ayhan Kökmen'in odasına girerek pompalı tüfekle ateş açmıştı. Yaralanan Kökmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 4 öğrenci ile bunları azmettirdiği gerekçesiyle U.Y'nin babası Birol Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Mahkeme heyeti, suça sürüklenen çocuklar olarak nitelediği U.Y'nin 23 yıl 1 ay 10 gün, İ.P'nin ise 22 yıl hapsine, "cinayete yardım" suçundan yargılanan U.Y'nin babası Birol Y'yi ise 20 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanıklara verilen kararlarda iyi hal indirimine gitmeyen mahkeme, tutuksuz yargılanan C.A. ve Y. O'nun ise beraatine hükmetmişti. Yargıtay, çocuklar hakkındaki hükmün onanmasına karar vermiş, Birol Y. hakkında verilen kararı bozarak yerel mahkemeye göndermişti.