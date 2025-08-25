Ödemiş'te Motosiklet ve Pikap Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ödemiş'te Motosiklet ve Pikap Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosiklet ile pikapın çarpışması sonucu 15 yaşındaki sürücü Hazım Ç. hayatını kaybetti, yanında yolcu olan Atlas Ö. yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde pikapla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bıçakçı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Hazım Ç. (15) yönetimindeki 35 SFF 56 plakalı motosiklet virajı alamayarak, karşı yönde seyreden E.Y. (44) idaresindeki 35 BRK 510 plakalı pikapla çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Hazım Ç. ile motosiklette yolcu konumunda bulunan Atlas Ö. (15) yaralandı.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Atlas Ö'nün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
