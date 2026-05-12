Ödemiş'te Motosikletle Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, tali yoldan ana yola kontrolüsez çıktığı öne sürülen kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Şahin Arslan, hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Bademli-Ovakent kara yolunda meydana geldi. Şahin Arslan'ın kullandığı 35 BOM 711 plakalı motosiklet, kontrolsüz şekilde ana yola çıktığı ileri sürülen Ş.U. (64) yönetimindeki 35 ZIC 83 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde motosikletin sürücüsü Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Arslan'ın cenazesi, jandarmanın olay yeri incelemelerinin ardından önce Ödemiş Devlet Hastanesi'nin morguna ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kamyonetin sürücüsü Ş.U. gözaltına alındı.

