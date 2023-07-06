Ödemiş'te Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Dinç (59), hayatını kaybetti. Kaza, saat 08.00 sıralarında Pirinççi Mahallesi'ndeki Pirinççi Barajı yan yolunda meydana geldi. Hasan Dinç (59) yönetimindeki 35 ZOK 19 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Serkan Ç.'nin kullandığı 35 AB 6899 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Dinç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dinç'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü Serkan Ç. ise gözaltına alındı.