Haberler

İzmir'de motosikletin iş makinesi yüklü kamyonla çarpışması kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iş makinesi yüklü kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iş makinesi yüklü kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Recep K. (26) yönetimindeki 35 CAH 036 plakalı motosiklet, Ordu Caddesi'nde E.K. yönetimindeki 35 ZRB 01 plakalı iş makinesi yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Recep K. ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince kamyon sürücüsü ifadesi alınması için emniyete götürüldü.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, refüjden motosikletiyle geçmeye çalışan Recep K'nin yola çıktığı sırada kamyonla çarpışması yer alıyor.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi

Beştepe'deki tarihi görüşmede ikinci aşamaya geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'da

Eşine izin çıkmadı! İspanya Başbakanı, Ankara'ya yalnız geldi
Alevler yerleşim yerlerini tehdit etti, tahliye hazırlıkları başladı

Ciğerlerimiz saatlerdir yanıyor! Yerleşim yerleri tehdit altında
Belçikalı futbolcular ABD zaferi sonrası Donald Trump’ın dansını taklit etti

İki ülkeyi karşı karşıya getirecek olay: Donald Trump sakın görmesin!
Erdoğan, Trump'ı Külliye'de muazzam bir törenle karşıladı; atlı birlikler göz doldurdu

Trump'ı karşılama töreni dünyanın ağzını açık bıraktı!

Trabzon'da ot biçme kavgasında ağır yaralanan çocuk da kurtarılamadı

Anneanne ile torunu vahşice katledildi
Yoğun tempoya dayanamayan Demet Akalın konserlerini iptal edip dinlenmeye çekiliyor

Konserlerini tek tek iptal eden ünlü şarkıcı hastalığını açıkladı
Seferihisar'da plajdaki başörtüsü saldırısında yeni karar: Serbest bırakılan zanlı için tutuklama istendi

İnfial yaratan plaj saldırısının zanlısı hakkında yeni karar