İzmir'de motosikletin iş makinesi yüklü kamyonla çarpışması kamerada
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iş makinesi yüklü kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iş makinesi yüklü kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Recep K. (26) yönetimindeki 35 CAH 036 plakalı motosiklet, Ordu Caddesi'nde E.K. yönetimindeki 35 ZRB 01 plakalı iş makinesi yüklü kamyonla çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Recep K. ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerince kamyon sürücüsü ifadesi alınması için emniyete götürüldü.
Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, refüjden motosikletiyle geçmeye çalışan Recep K'nin yola çıktığı sırada kamyonla çarpışması yer alıyor.