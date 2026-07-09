Ödemiş'te ağaca çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde minibüsün ağaca çarpması sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde minibüsün ağaca çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Kantaş (29) yönetimindeki 35 BVE 522 minibüs Subatan mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada sürücü ile ve araçtaki Onur Kantaş (16) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp