Ödemiş'te devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kum yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Olgun C. yönetiminde 35 CYF 686 plakalı kum yüklü kamyon, Karşıyaka Caddesi Yeni Çevre Yolu Kavşağı'nda devrildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp