İzmir'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan kar sonrası yüksek kesimler beyaza büründü.

Rakımı 1049 olan Gölcük Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar görmek isteyen bazı İzmirliler bölgeye gelerek karın keyfini çıkardı. Vatandaşlar kar topu oynadı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Seferihisar ilçesinden otobüsle yaklaşık 50 kişilik bir grupla mahalleye gelen Esin Esen, AA muhabirine keyifli bir gün yaşadıklarını söyledi.

Esen, "İzmir'de kar yağmıyor, yağsa da tutmuyor. Karı çok özlemiştik. Burası manzarası, havası ve doğasıyla çok muhteşem bir yer, iyi ki gelmişiz. Muhteşem kar manzaralarını cep telefonumuzla da kaydettik." dedi.

Funda Erdemir ise Gölcük'e hem karı hem de gölü görmek için geldiklerini, geziden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Miray Yalçın da kar yağdığını öğrenince Ödemiş'ten ailesiyle birlikte geldiklerini, manzaranın tadını çıkardıklarını anlattı.