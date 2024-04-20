Ödemiş'te Kamyon ile Motosiklet Çarpışması Sonucu Bekçi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu yaşamını yitiren bekçinin cenazesi toprağa verildi.

Umurbey Mahallesi Karşıyaka Caddesi'nde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden bekçi Cezmi Yeniay için Hamdibey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, Ödemiş Adalet Komisyonu Başkanı Ali Sami Çetin ile bekçi Yeniay'ın ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

İkindi vakti sonrası İlçe Müftüsü Mustafa Türköz'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Yeniay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, polis tören mangası tarafından cenaze nakil aracına götürüldü.

Bekçi Cezmi Yeniay'ın naaşı, Ödemiş Zungurlu Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaza

Cezmi Yeniay (31) yönetimindeki 35 RN 069 plakalı motosiklet, Umurbey Mahallesi Karşıyaka Caddesi'nde M.Z. (38) idaresindeki 35 D 7245 plakalı kamyonla çarpışmış, Yeniay kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

Yeniay'ın, Ödemiş Emniyet Müdürlüğünde bekçi olarak görev yaptığı, bir yıl önce evlendiği eşinin hamile olduğu öğrenilmişti.