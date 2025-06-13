Ödemiş'te Geleneksel Davut Dede Şenliği Düzenlendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde belediyenin ev sahipliğinde "Davut Dede Şenliği" gerçekleştirildi.

Konaklı Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel şenliğin açılışını, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan yaptı.

Turan, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, şenliğin asırlar boyunca Adagüme adıyla dini bayramları takip eden haftada yapıldığını ifade etti.

Örf ve adetlere sahip çıkılması gerektiğini belirten Turan, "700 yıllık köklü ve güçlü geçmişi olan şenliğimize ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler de bu etkinliği, gelecek nesillere miras olarak aktarmak istiyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından etkinlikte halk oyunları gösterisi düzenlendi, Konaklı Mahallesi kadın tiyatro oyuncuları sahne aldı.

Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası konser verdi.