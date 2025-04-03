Ödemiş'te Evde Yangın: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Türkmen Mahallesi Göçmen Sokağı'nda tek katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen Gizem Gülbakan (33), sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.