Ödemiş'te Elektrikli Bisiklet ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Aykut A.'nın kullandığı 35 BYV 726 plakalı motosiklet Büyükavulvuk Mahallesi'nde, Vesile B. idaresindeki 35 BJS 948 plakalı elektrikli bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan elektrikli bisikletteki yolcu İrem C. Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA