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Ödemiş'te "Efelerle Zafere Ödemiş İlkurşun" resim sergisi açıldı

Ödemiş'te 'Efelerle Zafere Ödemiş İlkurşun' resim sergisi açıldı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Yunan işgaline karşı ilk örgütlü halk direnişinin 107. yıl dönümünde 'Efelerle Zafere Ödemiş İlkkurşun' resim sergisi açıldı. Ressam Mustafa Ali Kasap'ın eserlerinden oluşan sergi, bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Yunan işgaline karşı ilk yerel ve örgütlü halk direnişi hareketi olarak da anılan silahlı direnişin 107. yıl dönümü dolayısıyla "Efelerle Zafere Ödemiş İlkkurşun" resim sergisi açıldı.

Öğretmenevinde Ressam Mustafa Ali Kasap'ın eserlerinden oluşan serginin açılışına Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Turan Yüzük ile kurum müdürleri katıldı.

Açılışta konuşan ressam Mustafa Ali Kasap, efelerin kültürünü resimle anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Yöresel kıyafetlerin de sergide yer aldığını aktaran Kasap, serginin 1 hafta boyunca ziyaret edilebileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
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