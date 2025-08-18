Ödemiş'te Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, Ahmet E. (41) ağır yaralandı. Olayda Süleyman Ü. (43) bıçakla saldırırken, jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Yaralı, hayati tehlike altında hastaneye sevk edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Bademli Mahallesi Kımkım mevkisinde Ahmet E. (41) ile Süleyman Ü. (43) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Süleyman Ü, bıçakla Ahmet E'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Şüpheli Süleyman Ü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ahmet E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
4 ilde acele kamulaştırma kararı

4 ilde acele kamulaştırma kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksi şoförü direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Taksi şoförü direksiyon başında katledildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.