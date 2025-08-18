Ödemiş'te Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Bademli Mahallesi Kımkım mevkisinde Ahmet E. (41) ile Süleyman Ü. (43) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Süleyman Ü, bıçakla Ahmet E'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Şüpheli Süleyman Ü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ahmet E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.