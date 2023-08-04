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Ödemiş'te bıçaklı kavga: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı

Güncel Haberler

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk ise yaralandı. Kavga sonucunda yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı. Zanlı ise polis tarafından gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 çocuk öldürüldü, 1 çocuk da yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde dün gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada Furkan T (17), K.E'yi (16) bıçakla yaraladı.

Bu sırada kardeşinin yaralandığını gören İ.E (17), elindeki bıçağı aldığı Furkan T'yi yaraladı.

Yaralılar ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Furkan T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı K.E'nin de İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zanlı İ.E. de polislerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cumhuriyet Mahallesi Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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