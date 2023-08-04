Ödemiş'te bıçaklı kavga: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk ise yaralandı. Kavga sonucunda yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı. Zanlı ise polis tarafından gözaltına alındı.