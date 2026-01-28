Haberler

İzmir'de avukatın öldüğü kazaya ilişkin sürücüye adli kontrol

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden avukat Taylan Hallıoğlu'nun kazasıyla ilgili sürücü B.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde avukatın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ocaklı Mahallesi yakınlarında dün yolun karşısına geçmeye çalışan avukat Taylan Hallıoğlu'na (38) çarparak ölümüne neden olan sürücü B.Y'nin (52) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen B.Y. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün B.Y. idaresindeki 35 MCC 08 plakalı otomobil, Ocaklı Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan avukat Taylan Hallıoğlu'na çarpmış, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hallıoğlu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı bu kez çok sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali

Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım

Araçta ölü bulunan eşine böyle seslendi: Ne olur kalk aşkım
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti

100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor

Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor
Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali

Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu

Milletvekilini uyuşturup tecavüze kalkıştı! İşte verilen ceza