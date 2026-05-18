İzmir Ödemiş'te Helvuç Bayramı 629. kez kutlandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çocuklara dini bilinç kazandırmak amacıyla düzenlenen Helvuç (Helviş) Bayramı, bu yıl 629. kez kutlandı. Mahalle meydanında toplanan çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Tekke Mahallesi'nin kurucusu olarak bilinen "Musa Baba" tarafından başlatılan ve gelenek haline getirilerek bu yıl 629. kez kutlanan bayram için mahalle sakinleri muhtarlık önünde toplandı.

Çocuklara dini bilinç kazandırmak, onları sevindirmek için mahalle meydanına çeşitli hediyeler konuldu, ellerinde poşetlerle meydana gelen çocuklar hediyelerini aldı.

Mahalle muhtarı Ahmet Korkmaz, gazetecilere, geleneğin muhtarlık öncülüğünde imece usulü çok uzun yıllardır sürdürüldüğünü söyledi.

Etkinliğin "Musa Baba" tarafından 3 aylar içerisinde çocukları sevindirmek maksadıyla Helvuç denilen helvanın dağıtımıyla başladığını aktaran Korkmaz, kendilerinin de bu geleneği sürdürdüklerini ifade etti.

Etkinliğe katılan çocuklardan 9 yaşındaki Cennet Gök de 3 yıldır etkinliğe geldiğini, hediyeler dağıtıldığını söyledi.

Eylül Uyar ve Berra Nur Yazgören ise kendi mahallelerine özgü bir bayram olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Köyümüzde yapılmasıyla çok mutlu oluyoruz. Çünkü çeşitli hediyeler dağıtıyorlar. Bizler de bundan çok mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
