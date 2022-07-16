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Ödemiş'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik etkinlikleri

AA - Turgay Konuralp - Güncel
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in konuşması Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy'un konuşması Ödemiş'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik programı ilçenin Saraçoğlu Stadı önünde gerçekleşti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in konuşması

Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy'un konuşması Ödemiş'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik programı ilçenin Saraçoğlu Stadı önünde gerçekleşti.

Program kapsamında saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim Tilaveti okunması, Protokol konuşmaları, Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Mehteran takımının gösterisi, ilahi okunması, yer aldı.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Mehmet Eriş Demokrasi Güncel Haberler

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