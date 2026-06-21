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Albüm: Bm: Kongo'da Yerinden Edilmiş Kişilerin Kaldığı Kamplardaki Koşullar Ebola Riskini Artırıyor

Albüm: Bm: Kongo'da Yerinden Edilmiş Kişilerin Kaldığı Kamplardaki Koşullar Ebola Riskini Artırıyor
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Birleşmiş Milletler, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yerinden edilmiş kişi kamplarında aşırı kalabalık ve hijyen eksikliği nedeniyle Ebola virüsünün yayılma riskinin arttığı uyarısında bulundu. Ituri eyaletinde 270 binden fazla kişi, yetersiz su ve sağlık hizmetleriyle kamplarda yaşıyor.

BUNİA, 21 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplardaki aşırı kalabalık ve yetersiz hijyen koşullarının Ebola virüsünün yayılma riskini artırdığı uyarısında bulundu.

Ajanstan cuma günü yapılan açıklamada, Ituri eyaletindeki 60'tan fazla kampta çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 270.000'den fazla kişinin yaşadığı, bu kampların birçoğunda ise su, hijyen ve sağlık hizmetlerine yeterli erişimin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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