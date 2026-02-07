Haberler

ABD'de Kongre üyesinden İsrail yanlısı ABD lobisi AIPAC'e "demokrasinin altını oyduğu" tepkisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li Demokrat Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, AIPAC'ı 'demokrasinin altını oyan sağcı bir örgüt' olarak nitelendirip, Demokratların bu durumu anlamasını umduğunu belirtti.

ABD'de Demokrat Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, İsrail yanlısı Amerikan lobisi Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesinin (AIPAC) "demokrasinin altını oyan sağcı bir örgüt olduğu" eleştirisinde bulundu.

Demokrat Kongre Üyesi Cortez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından, "Umarım Demokratlar AIPAC'ın bizim dostumuz olmadığını anlamaya başlarlar." mesajını paylaştı.

6 Ocak 2021'de Washington'daki Kongre Binası'na yönelik baskını ima eden Cortez, "(AIPAC) Onlar 6 Ocak isyancılarını destekliyor." ifadelerini kullandı.

Cortez, "(AIPAC) Demokrasinin altını oyan sağcı bir örgüttür. Düşünce çeşitliliğine sıfır tolerans gösterirler." tepkisini gösterdi.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Canlı yayında dehşet! Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti

Canlı yayında dehşet! Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti
Çin'de gizli kamera skandalı: Otel odasındaki özel anlarının videosunu internette buldu

Yetişkin içerik sitesinde gezerken hayatının şokunu yaşadı!
Annesini kaybeden engelli adamın hali yürek burktu

Sözün bittiği yer
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi

Maaşını isteyen bakıcıya dehşeti yaşattılar! Polis bile engel olamadı
CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha

CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha! Tarih bile verildi
Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu