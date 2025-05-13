Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

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Öcalan'dan PKK'nın 12. Kongresi'ne Mesaj

Öcalan'dan PKK'nın 12. Kongresi'ne Mesaj
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Abdullah Öcalan, PKK'nın 12. Kongresi'nde alınan kararları saygıyla selamladığını belirtti ve terör örgütünün kurucuları için anma mesajı gönderdi.

(ANKARA) - Abdullah Öcalan, terör örgütü Pkk'nın fesih ve silah bırakma kararını aldığı kongresine yönelik mesajında, "Tarihi 12. kongrede alınan kararları ve önümüzdeki döneme ilişkin mesajları saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Abdullah Öcalan, geçtiğimiz yıllar içinde öldürüldükleri terör örgütü Pkk'nın 12. Kongresi'nde ilan edilen PKK kurucularından Rıza Altun ve Ali Haydar Kaytan için Ankara Tuzluçayır mahallesinde yapılan anmaya mesaj gönderdi.

Avukatı Faik Özgür Erol'un okuduğu mesajında Öcalan, terör örgütü PKK'nın 5-7 Mayıs tarihlerinde düzenlediği, fesih ve silah bırakma kararının alındığı kongreye ilişkin değerlendirmede de bulundu.

Öcalan, Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun'un ölümünde büyük bir üzüntü duyduğunu belirttiği mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Daha sonra yoldaşların anısına kapsamlı değerlendirmeler yapmak kaydıyla, şimdilik büyük bir saygıyla anma dileklerimi belirtiyorum. Ulusal varlık ve demokratik komünalite mücadelemizdeki yerleri daimidir. Yeni dönemin paradigmasına ve kurumsallaşmasına da temel esinleyici değerleri olarak rollerini sonsuza kadar oynayacaklardır. Daimi yol göstericiler olarak mücadelemizde yaşatacak ve yaşayacaklardır. Bu vesileyle tarihi 12. kongrede alınan kararları ve önümüzdeki döneme ilişkin mesajları saygıyla selamlıyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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