OCAK Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat Ağabeyi Tarafından Vurularak Öldürüldü

OCAK Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat Ağabeyi Tarafından Vurularak Öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OCAK Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Erzurum'un Horasan ilçesinde tartıştığı ağabeyi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından ağabey M.C. kaçmaya çalışırken yakalandı.

OCAK Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat (45), Erzurum'da tartıştığı ağabeyi M.C. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Horasan ilçesine bağlı Çayırdüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, henüz bilinmeyen bir nedenle ağabeyi M.C. ile tartıştı. Olayın büyümesi üzerine M.C., üzerindeki tabancayla Kadir Canpolat'a ateş etti. Sol ayak ve omuzundan vurulan Kadir Canpolat, kaldırıldığı Horasan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olayın ardından kaçmak isteyen M.C., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Pasinler ilçesinde suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Kadir Canpolat, 1980 yılında Horasan'ın Çayırdüzü Mahallesi'nde dünyaya geldi. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Canpolat, 2005 yılında Osmanlı Ocakları Teşkilatı'nı kurdu. Canpolat, Ocak Partisi'nin kurucu genel başkanıydı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'daki kritik toplantıda Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

Kritik toplantıda Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Takımı şampiyon yaptılar kapının önüne koyuldular

Takımı şampiyon yaptılar kapının önüne koyuldular
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler

İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
Icardi devreye girdi! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha

Icardi devreye girdi! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.